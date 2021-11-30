Команда МАЗ не примет участие в «Дакар-2022» из-за санкций

Новости Беларуси. «Дакар-2022» пройдет без белорусов. Все экипажи команды МАЗ-СПОРТавто просто исчезли из заявочных и стартовых протоколов. При этом участникам уже были присвоены номера, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни давно вошли в мировую элиту гонок грузовиков. Белорусы побеждали и на «Шелковом пути», и на «Дакаре». Достаточно вспомнить 2018 год. Тогда Сергей Вязович произвел настоящий фурор, взяв серебро в генеральной классификации. Впереди оказался только КАМАЗ. А вот европейские бренды погрязли в песках Саудовской Аравии, оставшись далеко позади. Организаторы официально подтвердили, что наша команда не сможет принять участие в связи с санкциями в адрес Минского автомобильного завода. Но ясно одно: виктория в сезоне 2022 окажется для любого экипажа с горчинкой. Ведь только реальная, а не мнимая конкуренция заставляет преодолевать себя и позволяет ощутить весь вкус победы.

К слову, пилотов МАЗ-СПОРТавто уже поддержали российский КАМАЗ, а также легендарный чешский гонщик, многократный участник ралли-марафона «Дакар», победитель ралли-марафона «Шелковый путь» Алеш Лопрайс.