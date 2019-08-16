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Алексей Бага о матче с «Сараево»: Ноль сегодня был билетом в плей-офф

16 августа 2019 22:52
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Новости Беларуси. В матче Лиги Европы БАТЭ в Борисове принимал боснийский «Сараево», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Бага о матче с «Сараево»: Ноль сегодня был билетом в плей-офф-1

В выездном противостоянии парни Алексея Баги добились успеха 2:1, а потому дома выжидали ошибки соперников. Балканцы атаковали, пожалуй, чуть острее, но поразить ворота Чичкана не смогли. Впрочем, и свои тоже сохранили в неприкосновенности. Ничья 0:0, и дальше идет БАТЭ.

Алексей Бага о матче с «Сараево»: Ноль сегодня был билетом в плей-офф-4

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Хотелось выиграть даже здесь, сегодня. Играли на победу, хотелось выиграть просто чтобы проход был двумя победами – это все-таки история, и приятно выигрывать. Но коль мы там сделали большой шаг, в Боснии, сегодня нас устраивала и ничья. Ноль сегодня был билетом в плей-офф.

Алексей Бага о матче с «Сараево»: Ноль сегодня был билетом в плей-офф-7

Станислав Драгун, полузащитник ФК БАТЭ:
Тяжелая игра. Мы рады, что достигли поставленной цели. Скажем так, была немножко боязнь ошибиться, потому что любая ошибка могла стать роковой. Хорошо, что так не получилось, и мы пошли дальше в плей-офф Лиги Европы.

Как знали абсолютно досконально, как они будут играть. Это оправдалось. Длинные передачи, навесы с флангов – мы были к этому готовы. Сегодняшний ноль в нашей графе «пропущенные мячи» – это отражает, что мы были готовы.

Алексей Бага о матче с «Сараево»: Ноль сегодня был билетом в плей-офф-10

В раунде плей-офф БАТЭ встретится с «Астаной». 22 августа команды сыграют в Казахстане, а 29-го – в Беларуси.

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Станислав Драгун # Фотофакт

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