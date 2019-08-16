Алексей Бага о матче с «Сараево»: Ноль сегодня был билетом в плей-офф

В выездном противостоянии парни Алексея Баги добились успеха 2:1, а потому дома выжидали ошибки соперников. Балканцы атаковали, пожалуй, чуть острее, но поразить ворота Чичкана не смогли. Впрочем, и свои тоже сохранили в неприкосновенности. Ничья 0:0, и дальше идет БАТЭ.

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ: Хотелось выиграть даже здесь, сегодня. Играли на победу, хотелось выиграть просто чтобы проход был двумя победами – это все-таки история, и приятно выигрывать. Но коль мы там сделали большой шаг, в Боснии, сегодня нас устраивала и ничья. Ноль сегодня был билетом в плей-офф.

Станислав Драгун, полузащитник ФК БАТЭ:

Тяжелая игра. Мы рады, что достигли поставленной цели. Скажем так, была немножко боязнь ошибиться, потому что любая ошибка могла стать роковой. Хорошо, что так не получилось, и мы пошли дальше в плей-офф Лиги Европы.

Как знали абсолютно досконально, как они будут играть. Это оправдалось. Длинные передачи, навесы с флангов – мы были к этому готовы. Сегодняшний ноль в нашей графе «пропущенные мячи» – это отражает, что мы были готовы.