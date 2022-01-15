Определились участники плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

Гродненский клуб удачно погостил у «Бреста». Правда, чтобы попасть в шестерку избранных, пришлось здорово постараться. Хозяева всеми силами пытались помешать этому. Зрители увидели всего три заброшенные шайбы. Причем последняя случилась в овертайме. А до этого счет открыл Грецкий. Он забросил в конце стартовой трети. Второй отрезок дружины отбегали вхолостую, а в заключительном периоде за полторы минуты до финальной сирены равенство восстановил Бовбель. Но последнее слово осталось за «Неманом». Это Ремезов подарил команде путевку в плей-офф.