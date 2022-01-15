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Определились участники плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

15 января 2022 19:37
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Новости Беларуси. За тур до окончания регулярного сезона хоккейной Экстралиги стали известны все участники сильнейшей группы. В последний вагон вскочил «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Определились участники плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею-1

Гродненский клуб удачно погостил у «Бреста». Правда, чтобы попасть в шестерку избранных, пришлось здорово постараться. Хозяева всеми силами пытались помешать этому. Зрители увидели всего три заброшенные шайбы. Причем последняя случилась в овертайме. А до этого счет открыл Грецкий. Он забросил в конце стартовой трети. Второй отрезок дружины отбегали вхолостую, а в заключительном периоде за полторы минуты до финальной сирены равенство восстановил Бовбель. Но последнее слово осталось за «Неманом». Это Ремезов подарил команде путевку в плей-офф.  

Определились участники плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею-4

Таким образом, на втором этапе чемпионата в сильнейшей группе отношения будут выяснять «Юность», «Металлург», «Гомель», «Шахтер», «Витебск» и «Неман». Они определят места, с которых начнут плей-офф.  

# Хоккей Беларуси # Виктор Бовбель # Фотофакт

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