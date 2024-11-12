Минское «Динамо» на восьмом месте в индексе силы десятой недели чемпионата КХЛ

Минское «Динамо» – на восьмом месте в индексе силы десятой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, этот рейтинг подсчитывается математически на основе показателей в текущем сезоне и отображает, какие команды находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. Недавние победы над «Северсталью» и «Салаватом Юлаевым» позволили «зубрам» прибавить 8 позиций, благодаря чему наш представитель в лиге вернулся в топ-12, «минчане» обосновались на 8 строке. Возглавил же индекс силы ярославский «Локомотив».