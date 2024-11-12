Хоккеисты «Динамо-Молодечно» дома крупно уступили «Витебску»

В первом периоде гости забросили одну шайбу, а затем добавили по две во втором и третьем. В итоге зафиксировано разгромное поражение со счетом 0:5. У «медведей» это пятая победа кряду.

Роман Юпатов, главный тренер ХК «Витебск»:

Я знаю, каково играть с лидером. Двойная мотивация у ребят: обыграть и быть самим на пьедестале.

«Авиатору» в Барановичах совсем немного не хватило до первой виктории в чемпионате. Еще во второй трети матча хозяева в противостоянии с «Неманом» вели в счете 4:1, но гродненцы переломили ход поединка, перевели игру в овертайм. А затем победили в серии буллитов – 5:4. «Славутич» взял верх над «Локомотивом» со счетом 5:3 и прервал 5-матчевую серию поражений.