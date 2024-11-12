Прямой эфир

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» дома крупно уступили «Витебску»

12 ноября 2024 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лидер хоккейной экстралиги «Динамо-Молодечно» дома крупно уступил «Витебску», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде гости забросили одну шайбу, а затем добавили по две во втором и третьем. В итоге зафиксировано разгромное поражение со счетом 0:5. У «медведей» это пятая победа кряду.

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» дома крупно уступили «Витебску»-1

Роман Юпатов, главный тренер ХК «Витебск»:
Я знаю, каково играть с лидером. Двойная мотивация у ребят: обыграть и быть самим на пьедестале.

«Авиатору» в Барановичах совсем немного не хватило до первой виктории в чемпионате. Еще во второй трети матча хозяева в противостоянии с «Неманом» вели в счете 4:1, но гродненцы переломили ход поединка, перевели игру в овертайм. А затем победили в серии буллитов – 5:4. «Славутич» взял верх над «Локомотивом» со счетом 5:3 и прервал 5-матчевую серию поражений.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Футбол. «Неман» и минское «Динамо» не выявили победителя в матче ЧБ
12 ноября 2024 11:13

Футбол. «Неман» и минское «Динамо» не выявили победителя в матче ЧБ

Трём игрокам футбольной сборной Беларуси не выдали британскую визу
12 ноября 2024 09:50

Трём игрокам футбольной сборной Беларуси не выдали британскую визу

«Неман» и «Динамо-Минск» сыграли вничью на ЧБ по футболу
11 ноября 2024 20:16

«Неман» и «Динамо-Минск» сыграли вничью на ЧБ по футболу