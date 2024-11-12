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Шарангович провёл очередной матч за «Калгари» в НХЛ

12 ноября 2024 13:57
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В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Калгари» дома обыграли «Лос-Анджелес» со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе хозяев на лед входил и наш белорусский форвард Егор Шарангович. Нападающий начинал матч в третьей тройке атаки. Его партнерами стали Назем Кадри и Коннор Зари. Егор провел на льду почти 18 минут. Исполнил четыре броска в створ ворот, допустил потерю и завершил матч с показателем полезности -1. В девяти встречах этого сезона Шарангович отметился двумя заброшенными шайбами.

# Хоккей

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