Три белорусских волейбольных клуба примут участие в еврокубках

Новости Беларуси. Белорусские волейбольные клубы определились с еврокубковым будущим. На международной арене в этом сезоне нашу страну представят три коллектива, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Национальные чемпионы, солигорский «Шахтер» и «Минчанка», сыграют в главном турнире континента – Лиге чемпионов. А минский «Строитель» попробует силы в третьем по силе старте – Кубке вызова. Следует отметить, что во все еврокубки нынче заявилось рекордное количество коллективов – 197. Они представят 36 национальных федераций. Жеребьевка первых раундов топ-турниров пройдет 25 июня.