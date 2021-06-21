ХК «Динамо-Минск» продлил контракт с защитником Ильёй Шинкевичем

Новости Беларуси. Илья Шинкевич остается в хоккейном клубе «Динамо-Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Защитник и руководство «зубров» пришли к мнению, что сотрудничество стоит продлить минимум на год.

В минувшем сезоне игрок обороны провел 40 матчей, в которых набрал четыре очка. Однако обратите внимание на коэффициент полезности. Он составляет +6. В плей-офф на счету Шинкевича пять дуэлей, одно взятие ворот и показатель полезности +2. Также защитник выходил в форме национальной сборной на рижском чемпионате мира. Там были пять игр и один ассист.