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ХК «Динамо-Минск» продлил контракт с защитником Ильёй Шинкевичем

21 июня 2021 19:41
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Новости Беларуси. Илья Шинкевич остается в хоккейном клубе «Динамо-Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Защитник и руководство «зубров» пришли к мнению, что сотрудничество стоит продлить минимум на год.

ХК «Динамо-Минск» продлил контракт с защитником Ильёй Шинкевичем-1

В минувшем сезоне игрок обороны провел 40 матчей, в которых набрал четыре очка. Однако обратите внимание на коэффициент полезности. Он составляет +6. В плей-офф на счету Шинкевича пять дуэлей, одно взятие ворот и показатель полезности +2. Также защитник выходил в форме национальной сборной на рижском чемпионате мира. Там были пять игр и один ассист.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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