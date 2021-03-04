Александра Саснович завершила выступление в одиночном разряде на турнире в Лионе

Новости Беларуси. Александра Саснович не смогла далеко продвинуться по сетке состязаний в Лионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на то, что предматчевый расклад был в пользу белоруски, сухой из воды вышла хозяйка кортов. Единственное утешение – нервы оппонентке Саснович потрепала изрядно. Но не более того. Поражение – 5:7, 6:2, 0:6.