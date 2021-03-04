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Александра Саснович завершила выступление в одиночном разряде на турнире в Лионе

04 марта 2021 21:01
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Новости Беларуси. Александра Саснович не смогла далеко продвинуться по сетке состязаний в Лионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Непреодолимым барьером оказалась 1/8 финала. А если точнее, то француженка Клара Бурель.

Александра Саснович завершила выступление в одиночном разряде на турнире в Лионе-1

Фото: instagram.com/belarustennis  

Несмотря на то, что предматчевый расклад был в пользу белоруски, сухой из воды вышла хозяйка кортов. Единственное утешение – нервы оппонентке Саснович потрепала изрядно. Но не более того. Поражение – 5:7, 6:2, 0:6. 

# Теннис # Александра Саснович # Клара Бурель # Фотофакт

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