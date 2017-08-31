Александра Саснович зачехлила ракетку во втором круге одиночного разряда US Open

Новости Беларуси. В Нью-Йорке на кортах Flushing Meadows продолжается открытый чемпионат США по теннису. Белоруска Александра Саснович зачехлила ракетку во втором круге одиночного разряда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наша теннисистка в двух сэтах проиграла более рейтинговой австралийке Эшли Барти – 1:6, 6:7.
Встреча длилась всего час и 23 минуты.
Зато дальше идет Мария Шарапова. Россиянка с белорусскими корнями недавно вернулась в большой теннис после допинговой дисквалификации. На US Open Мария получила wild card и принялась крушить фаворитов. В первом круге была повержена вторая ракетка планеты румынка Симона Халеп. А на этот раз настал черед Тимеа Бабош. Венгерка проиграла по итогам трех партий – 6:7, 6:4, 6:1.
Дальше Шарапову ждет 18-летняя американка София Кенин.
Завершила выступление в Нью-Йорке пятая ракетка планеты Каролин Возняцки. Датчанка впервые в карьере проиграла россиянке Екатерине Макаровой. Их встреча длилась почти 2,5 часа. Макарова сильнее – 6:2, 6:7, 6:1. Шагнула дальше и Винус Уильямс: хозяйка кортов в двух сэтах сокрушила француженку Осеан Доден.
У мужчин главную сенсацию второго круга преподнес представитель Канады Денис Шаповалов.
18-летний теннисист обыграл не кого-нибудь, а восьмого сеянного, француза Жо Вильфред Тсонга. На все про все Шаповалов затратил всего три сета, став самым молодым с 2007 года участником третьего круга турнира Большого шлема. Удивил и Борна Чорич. 20-летний хорват в четырех партиях сокрушил еще одного фаворита – четвертого сеяного Александра Зверева из Германии.