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Сборная Беларуси по футболу в эти минуты проводит выездной поединок ЧМ-2018 против команды Люксембурга

31 августа 2017 20:02
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Новости Беларуси. Впрочем, глобального турнирного значения ни для кого из участников он уже не имеет – шансы наших парней пробиться на Мундиаль мизерны, а люксембуржцы не мечтали об этом еще до начала квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по футболу в эти минуты проводит выездной поединок ЧМ-2018 против команды Люксембурга-1

Тем временем в Азии определился второй участник финального турнира (первым из этого региона был Иран).

Билеты в Россию на будущее лето могут заказывать японцы, которые 31 августа обыграли серьезных конкурентов из Австралии – 2:0. В первом тайме гостей огорчил Такума Асано, во втором все вопросы снял Йосуке Идегучи.

# Футбол Беларуси

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