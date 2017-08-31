Сборная Беларуси по футболу в эти минуты проводит выездной поединок ЧМ-2018 против команды Люксембурга

Новости Беларуси. Впрочем, глобального турнирного значения ни для кого из участников он уже не имеет – шансы наших парней пробиться на Мундиаль мизерны, а люксембуржцы не мечтали об этом еще до начала квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Впрочем, глобального турнирного значения ни для кого из участников он уже не имеет – шансы наших парней пробиться на Мундиаль мизерны, а люксембуржцы не мечтали об этом еще до начала квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тем временем в Азии определился второй участник финального турнира (первым из этого региона был Иран).
Билеты в Россию на будущее лето могут заказывать японцы, которые 31 августа обыграли серьезных конкурентов из Австралии – 2:0. В первом тайме гостей огорчил Такума Асано, во втором все вопросы снял Йосуке Идегучи.