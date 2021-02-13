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«На самом деле равная игра». Хоккейная команда Президента обыграла сборную Минской области

13 февраля 2021 13:42
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Новости Беларуси. Команда Президента победила сборную Минской области в очередном матче группового этапа турнира по хоккею среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На самом деле равная игра». Хоккейная команда Президента обыграла сборную Минской области-1

Несмотря на итоговый счет (9:4), легкой прогулки у фаворита не получилось. Более того, по ходу противостояния хозяева оказались в роли отыгрывающихся. Счет был открыт на второй минуте, а сравнять цифры на табло дружине главы государства удалось только под конец первого периода. Зато во втором и третьем отрезках промежуточный лидер не позволил ни на миг усомниться в своем превосходстве. В итоге волевая победа – 9:4.

«На самом деле равная игра». Хоккейная команда Президента обыграла сборную Минской области-4

Александр Зеленко, игрок команды Президента:
Очень тяжело. На самом деле равная игра. Изначально наш самый давний соперник – Минская область. У них постоянно сильная команда, все ребята где-то играли. Поэтому тяжело играть. И они настраиваются, и мы настраиваемся. Очень тяжело.

«На самом деле равная игра». Хоккейная команда Президента обыграла сборную Минской области-7

Александр Кручинин, игрок команды Минской области:
С каждым матчем нам все сложнее играть друг против друга. Хоккей довольно-таки быстрый, хороший, не хотим уступать ни мы, ни они. Постоянно нам чего-то не хватает. Мы хотим немножечко тоже заявить о себе.

«На самом деле равная игра». Хоккейная команда Президента обыграла сборную Минской области-10

Эта виктория позволила команде Президента укрепиться на первом месте в турнирной таблице. В активе дружины пять матчей и пять побед. На второй позиции идут представители Брестской области, замыкают тройку лучших игроки Гомеля.

# Хоккей Беларуси # Александр Зеленко # Александр Кручинин # Фотофакт

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