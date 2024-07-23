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Александра Саснович уступила в 1/8 финала турнира WTA-250 в Румынии

23 июля 2024 17:55
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Александра Саснович уступила в 1/8 финала турнира WTA-250 в румынских Яссах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович уступила в 1/8 финала турнира WTA-250 в Румынии-1

Наша спортсменка без шансов проиграла 32-й ракетке мира россиянке Мирре Андреевой – 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Напомним, благодаря выходу в финал на турнире в Будапеште на прошлой неделе, Саснович заметно улучшила свое положение в топе. Она сейчас является 104-й.

# Теннис # Александра Саснович

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