Александра Саснович уступила в 1/8 финала турнира WTA-250 в Румынии

Наша спортсменка без шансов проиграла 32-й ракетке мира россиянке Мирре Андреевой – 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Напомним, благодаря выходу в финал на турнире в Будапеште на прошлой неделе, Саснович заметно улучшила свое положение в топе. Она сейчас является 104-й.