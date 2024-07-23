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В Бресте стартовала матчевая встреча среди юниорских команд Беларуси и России по лёгкой атлетике

23 июля 2024 17:54
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В Бресте стартовала матчевая встреча среди юниорских команд Беларуси и России, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В Бресте стартовала матчевая встреча среди юниорских команд Беларуси и России по лёгкой атлетике-1

Участие принимают спортсмены 2005 года рождения и моложе. Всего за два соревновательных дня им предстоит разыграть 26 комплектов наград. Во вторник, 23 июля, определились первые победители и призеры. Белорусы в серьезной конкуренции не затерялись и завоевали россыпь медалей. Первое золото нашей дружине принес Денис Галух в прыжках в длину. В среду турнир в Бресте завершится.

# Легкая атлетика

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