В Бресте стартовала матчевая встреча среди юниорских команд Беларуси и России по лёгкой атлетике

Участие принимают спортсмены 2005 года рождения и моложе. Всего за два соревновательных дня им предстоит разыграть 26 комплектов наград. Во вторник, 23 июля, определились первые победители и призеры. Белорусы в серьезной конкуренции не затерялись и завоевали россыпь медалей. Первое золото нашей дружине принес Денис Галух в прыжках в длину. В среду турнир в Бресте завершится.