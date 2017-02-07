Сборная Беларуси по футболу в марте и июне проведет товарищеские матчи с Македонией и Новой Зеландией

Новости Беларуси. Белорусская федерация футбола по-прежнему не определилась с новым главным тренером для национальной сборной. Зато определилась уже со вторым спарринг-партнером для нее в 2017 году.

7 февраля стало известно, что 12 июня в Беларусь пожалуют экзотические гости из Новой Зеландии. Ранее с этой командой наша сборная никогда не пересекалась, что и неудивительно. Точное место и время матча будут объявлены позже.

В конце марта белорусские футболисты также проведут товарищеский матч. В роли соперниов выступят македонцы, которые примут нашу дружину в Скопье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».