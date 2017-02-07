Чтобы проверить ребят, необходимо им давать шанс: Дэйв Льюис о молодежи в хоккейной сборной

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею начала крактосрочный сбор перед очередным турниром – Кубком Словакии. Матчи будут сыграны 10 и 11 февраля. Поскольку сезон в КХЛ в самом разраге и пауз не знает, тререский штаб решил обратить внимание на молодых игроков. В главную команду страны получили приглашение 28 исполнителей, в числе которых сразу 8 человек из молодежки, завоевавшей право выступить в элитном дивизионе чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ставка на молодежь сделана вовсе не случайно. Шанс себя показать представился 28 хоккеистам. Львиную долю квот застолбили за собой триумфаторы молодежного чемпионата мира.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Клубы КХЛ готовятся сейчас к плей-офф, и мне не нужно дополнительно смотреть, как играют наши ребята из КХЛ, я это и так прекрасно знаю. Хотелось бы дать шанс молодым ребятам, после победы на чемпионате мира в Бремерхоффере я сказал Фалькову, что хочу посмотреть 5-6 его ребят. Это те ребята, которые станут следующим поколением сборной.

Юрий Файков свой список подготовил. И даже расширенный, в котором значились 7 фамилий. Однако вскоре там появилась еще одна. Дэйва Льюиса впечатлил Егор Шарангович.

Дэйв Льюис:

Сборная нуждается в обновлении, это естественный процесс, Файков мне дал список из 7 игроков, но я был в суботту на матче Экстралиги и считаю, что Шарангович там здорово проявил себя, он был лучшим игроком в защите, видно, что он анализирует игру.

Тренироваться сборная будет вплоть до среды. Несмотря на молодость команды, Дэйв Льюис продолжает проповедовать скоростной хоккей. Поэтому с новобранцев сходит по 7 потов.

Дэйв Льюис:

Для того чтобы проверить ребят, необходимо им давать шанс, и я в Словакии буду смортеть, как они будут справляться с поставленной задачей.

Первый матч на Кубке Словакии белорусы проведут 10 февраля со швецарцами. В параллельном противостоянии сразятся хозяева льда и сборная России до 23 лет. Главный приз оспорят победители. Проигравшие поборются за бронзу.