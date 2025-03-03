Александра Саснович проиграла на старте квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллс

Александра Саснович потерпела поражение на старте квалификации турнира категории 1000 в Индиан Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке первого раунда отбора белоруска, занимающая 115-е место в мировом рейтинге, уступила в двух партиях представительнице Германии Еве Лис, у которой 78-я позиция. Итоговый счет – 4:6, 3:6. Напомним, в основе соревнований выступят две отечественные спортсменки – первая ракетка планеты Арина Соболенко, а также Виктория Азаренко, которая является трехкратной победительницей этого турнира.