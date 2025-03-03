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Александра Саснович проиграла на старте квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллс

03 марта 2025 11:00
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Александра Саснович потерпела поражение на старте квалификации турнира категории 1000 в Индиан Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В поединке первого раунда отбора белоруска, занимающая 115-е место в мировом рейтинге, уступила в двух партиях представительнице Германии Еве Лис, у которой 78-я позиция. Итоговый счет – 4:6, 3:6. Напомним, в основе соревнований выступят две отечественные спортсменки – первая ракетка планеты Арина Соболенко, а также Виктория Азаренко, которая является трехкратной победительницей этого турнира.

# Теннис # Александра Саснович

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