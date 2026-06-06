В Минске проходит велокарнавал «Viva, Ровар!»

В Минске 6 июня проходит велокарнавал «Viva, Ровар!», сообщает БЕЛТА.

Старт маршрута – у Дворца спорта. Далее путь проходит около «Минск-Арены» и обратно. Как указал директор велосипедного клуба «Минск» Алексей Иванов, мероприятие призвано способствовать развитию велосипедного движения. Он также отметил рост количества минчан и гостей столицы, непрофессионально занимающихся велосипедным спортом. Это, по словам Иванова, находит отклик у властей, которые направляют усилия в создание благоприятных условий для велосипедистов.

Мероприятие постепенно модифицировали: в начале было открытие велосипедного сезона, затем перешло в велокарнавал и велофестиваль. В 2025 году организаторами вновь был возвращен формат велокарнавала, в котором приняли участие порядка 17 тысяч человек.

В 2026 году наблюдается оринтировочно аналогичное количество участников, несмотря на перенос и погодные условия. Формат мероприятия открывает больше возможностей для реализации идеи праздника. «Костюмы создают атмосферу, способствуют проведению различный красочных конкурсов, дают много положительных эмоций», – пояснил Алексей Иванов.

В ходе «Viva, Ровар!» запланировано 4 соревнования. Будут выбраны лучшие «ВелоЛеди», «Велосемья», «Велокоманда», состоится конкурс «Велокидс». А концертная программа вечером завершится выступлением хедлайнера мероприятия – группы «Пицца».

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Фото: БЕЛТА