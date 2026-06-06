За сборную Беларуси по футболу дебютировали несколько игроков

На третьей минуте отличился Владислав Морозов. А на 11-й перевес увеличил Артем Концевой. Во втором тайме голы забили Артем Шуманский и Евгений Яблонский. Сирийцы в концовке поединка отметились голом престижа. В этом матче за сборную Беларуси дебютировали несколько игроков. В том числе один из самых возрастных – 36-летний полузащитник «Немана» Михаил Козлов.

Михаил Козлов, полузащитник сборной Беларуси по футболу: Совсем другие эмоции. И такие более приятные. Зная, что вся страна смотрит, все забывают про какие-то клубные свои предпочтения, все болеют, живут одной командой. Конечно, это помогает.

Кирилл Гоманов, защитник сборной Беларуси по футболу:

Давно этих матчей не было, конечно. И поэтому заряд был на этот матч очень большой. Все хотели победить при своих болельщиках, при домашних трибунах. Поэтому, конечно, настраивались очень серьезно на эту игру. И в целом многое, что сегодня получалось.

Второй домашний спарринг сборная Беларуси проведет в Минске 9 июня против команды Буркина-Фасо. Накануне в Волгограде наш ближайший соперник потерпел поражение от сборной России со счетом 0:3.