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За сборную Беларуси по футболу дебютировали несколько игроков

06 июня 2026 11:17
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Сборная Беларуси по футболу в домашнем товарищеском матче разгромила команду Сирии – 4:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На третьей минуте отличился Владислав Морозов. А на 11-й перевес увеличил Артем Концевой. Во втором тайме голы забили Артем Шуманский и Евгений Яблонский. Сирийцы в концовке поединка отметились голом престижа. В этом матче за сборную Беларуси дебютировали несколько игроков. В том числе один из самых возрастных – 36-летний полузащитник «Немана» Михаил Козлов. 

За сборную Беларуси по футболу дебютировали несколько игроков-1

Михаил Козлов, полузащитник сборной Беларуси по футболу:
Совсем другие эмоции. И такие более приятные. Зная, что вся страна смотрит, все забывают про какие-то клубные свои предпочтения, все болеют, живут одной командой. Конечно, это помогает. 

За сборную Беларуси по футболу дебютировали несколько игроков-3

Кирилл Гоманов, защитник сборной Беларуси по футболу:
Давно этих матчей не было, конечно. И поэтому заряд был на этот матч очень большой. Все хотели победить при своих болельщиках, при домашних трибунах. Поэтому, конечно, настраивались очень серьезно на эту игру. И в целом многое, что сегодня получалось.

Второй домашний спарринг сборная Беларуси проведет в Минске 9 июня против команды Буркина-Фасо. Накануне в Волгограде наш ближайший соперник потерпел поражение от сборной России со счетом 0:3.

# Футбол Беларуси # Михаил Козлов

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