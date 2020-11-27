Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдёт без зрителей

В субботу, 28 ноября, в финском Контиолахти стартует первый этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый день соревнований участники разыграют комплекты наград в индивидуальных гонках, на награды претендуют и белорусы.