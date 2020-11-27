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Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдёт без зрителей

27 ноября 2020 16:30
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В субботу, 28 ноября, в финском Контиолахти стартует первый этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый день соревнований участники разыграют комплекты наград в индивидуальных гонках, на награды претендуют и белорусы. 

Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдёт без зрителей-1

Отметим, что данный старт, а также последующий пройдут без зрителей, хотя изначально планировалось, что болельщиков все же пустят на трибуны.  

# Биатлон # Фотофакт

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