Белорусские боксёры выиграли международный турнир памяти Виктора Ливенцева

За победу на соревнованиях сражались спортсмены из Беларуси, Украины, Испании и Франции.

Новости Беларуси. В Минске завершен международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2020 году был выбран формат командного турнира. Сделано это для того, чтобы у лидеров нашей сборной, которые готовятся к Олимпиаде в Токио, была боевая практика.

На протяжении трех дней на ринге Дворца спорта атлеты боксировали в 13 олимпийских весовых категориях – пяти у женщин и восьми у мужчин.

В заключительный день соревнований белорусы одержали победы в пяти весовых категориях. Отличились Галина Бруевич, Виктория Телиман, Алина Вебер, Дмитрий Асанов и Евгений Макаревич.

Сергей Асанов о турнире по боксу памяти Ливенцева: сейчас молодёжи нужно прочувствовать уже взрослый ринг