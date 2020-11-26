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Белорусские боксёры выиграли международный турнир памяти Виктора Ливенцева

26 ноября 2020 20:21
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Новости Беларуси. В Минске завершен международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За победу на соревнованиях сражались спортсмены из Беларуси, Украины, Испании и Франции.

Сергей Асанов о турнире памяти Виктора Ливенцева: хотим посмотреть, что представляют наши боксёры на уровне других стран

Белорусские боксёры выиграли международный турнир памяти Виктора Ливенцева-1

В 2020 году был выбран формат командного турнира. Сделано это для того, чтобы у лидеров нашей сборной, которые готовятся к Олимпиаде в Токио, была боевая практика.

На протяжении трех дней на ринге Дворца спорта атлеты боксировали в 13 олимпийских весовых категориях – пяти у женщин и восьми у мужчин.

В заключительный день соревнований белорусы одержали победы в пяти весовых категориях. Отличились Галина Бруевич, Виктория Телиман, Алина Вебер, Дмитрий Асанов и Евгений Макаревич.

Сергей Асанов о турнире по боксу памяти Ливенцева: сейчас молодёжи нужно прочувствовать уже взрослый ринг

Белорусские боксёры выиграли международный турнир памяти Виктора Ливенцева-4

По итогам трех дней турнира белорусская команда заработала 60 очков и завоевала главный приз. На втором месте – украинские боксеры, у них 46 пунктов. Франция и Испания разделили третье место.

# Мировой бокс # Галина Бруевич # Виктория Телиман # Алина Вебер # Дмитрий Асанов # Евгений Макаревич # Фотофакт

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