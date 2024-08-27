Хоккеисты минского «Динамо» провели заключительный спарринг межсезонья

В этом поединке «зубры» нашли свою игру. Правда, счет открыли гости – на излете первого периода отличился Егор Петухов. Хозяева реабилитировались во второй двадцатиминутке – сначала забросил Виталий Пинчук, а затем Даниил Сотишвили. Активная игра в атаке привела к очередному взятию ворот – дубль оформил Пинчук. Динамовцы одержали победу со счетом 3:1. В рамках спарринга также прошла буллитная серия. В ней точнее были гости.