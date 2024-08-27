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Хоккеисты минского «Динамо» провели заключительный спарринг межсезонья

27 августа 2024 19:28
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Сегодня, 27 августа, хоккеисты минского «Динамо» провели заключительный спарринг межсезонья. На льду «Минск-Арены» команда Дмитрия Квартальнова встречалась с «Адмиралом» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» провели заключительный спарринг межсезонья-1

В этом поединке «зубры» нашли свою игру. Правда, счет открыли гости – на излете первого периода отличился Егор Петухов. Хозяева реабилитировались во второй двадцатиминутке – сначала забросил Виталий Пинчук, а затем Даниил Сотишвили. Активная игра в атаке привела к очередному взятию ворот – дубль оформил Пинчук. Динамовцы одержали победу со счетом 3:1. В рамках спарринга также прошла буллитная серия. В ней точнее были гости.

# Хоккей

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