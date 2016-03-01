Первый заместитель председателя АБФФ – о новом президенте ФИФА и пиве на стадионах Беларуси

ФИФА в пятницу обзавелась новым президентом. Им стал Джанни Инфантино – бывший генеральный секретарь УЕФА, без присутствия которого не обходилась ни одна значимая жеребьевка международных турниров.

Впрочем, праздновать триумф в первом туре голосования импозантному швейцарцу не удалось. Его главный конкурент – президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман – набрал всего на три голоса меньше Инфантино. Это затянуло процедуру выборов нового главы мирового футбола на пару часов. Но во втором туре экс-генсек УЕФА заручился поддержкой абсолютного большинства: 115 голосов против 88 у шейха Салмана.

Таким образом, в течение следующих четырех лет у руля планетарного футбола будет стоять как и раньше швейцарец, но на этот раз куда менее скандальный, чем Йозеф Блаттер.

Впрочем, далеко не все авторитетные в футбольном мире люди в восторге от нового президента. В частности, Диего Марадона еще накануне выборов заявил следующее: «Когда человек, который перемешивает шары, баллотируется в президенты ФИФА, значит все очень плохо».

Что ж, Инфантино очень повезло, что Марадона не имел права голоса в пятницу. А вот представители Белорусской федерации футбола такое право имели. Еще до выборов зампред АБФФ Сергей Сафарьян заявлял, что наша делегация поддержит именно Инфантино. И свое слово Сергей Вагаршакович сдержал.

Сергей Сафарьян, первый заместитель председателя АБФФ:

Работая с Джанни, мы знаем, что это за человек, насколько серьезно он относится к вопросам развития футбола. И, наверное, это был главный аргумент. Просто-напросто, сложилась практика в УЕФА, когда мы встречаемся, многие завидуют из других конфедераций тому, как помогают национальным ассоциациям в инвестиционных программах, вообще с развитием футбола.

Это выдержка из брифинга АБФФ, на котором, помимо прочего, затрагивалась еще одна животрепещущая тема. На прошлой неделе руководители федерации встретились с представителями ГУВД, минских футбольных клубов и с болельщиками, и вроде как наша доблестная милиция наконец-то пошла на уступки относительно продажи пива на стадионах. Впрочем, четких заявлений на этот счет до сих пор так и не прозвучало, и даже брифинг 29 февраля ситуацию на прояснил, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Сергей Сафарьян:

Если есть стационарная точка общепита, то в стационарной точке продаваться пиво может. Но оговаривали, что это не «Минск-Арена», не «Борисов-Арена», где все это заранее предусмотрено. В структуре старых стадионов это сделать достаточно непросто.