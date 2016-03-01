Первый тренер Никиты Корзуна – о своем воспитаннике и перспективах футболиста в киевском «Динамо»

«Новый Хацкевич», «белорусский Дженнаро Гаттузо». Именно такими громкими прозвищами болельщики и журналисты уже прозвали молодое дарование Никиту Корзуна. Специалисты же пусть и сдержанны в подобных эпитетах, но и они признают талант и большие перспективы белорусского полузащитника.

Руслан Азаренок, первый тренер Никиты Корзуна:

Впервые я увидел Никиту в 2004 году, когда ему было 9 лет. Светленький мальчишка с симпатичной улыбкой и невероятно шустрый на футбольном поле.

Корзуну буквально на днях исполнится 21 год. Молодой игрок начинал свой путь в академии минского «Динамо». Команда его возраста выигрывала едва ли не все соревнования внутри страны и международные турниры.

Об усердии юного Никиты Корзуна говорит и одна любопытная история, которую рассказал первый тренер Руслан Азаренок, с которым футболист работал 5,5 лет.

Руслан Азаренок, первый тренер Никиты Корзуна:

Он был душа компании, постоянно какие-то шутки, улыбки, приколы детские. Немаловажно, что он был фанатом футбола, отдавался тренировкам полностью. Такой факт, что в зимнее время года, холодное время года, мы тренировались в одной из школ Малиновки. А он жил в Уручье, на другом конце города. И я не помню, чтобы он пропускал тренировки. Даже в большой мороз мама садила его в маршрутку, мы его встречали. После тренировки так же садил в маршрутку, а потом созванивался с мамой и узнавал, приехал он или нет. Но был один забавный случай: он заснул в маршрутке. Я приезжаю домой, а через полчаса – звонок от мамы с вопросом, где Никита, не приехал он. В итоге все нормально обошлось. Он просто проехал свою остановку, потом водитель его разбудил. Он уже его знал, высадил на остановке, мама встретила.

На легендарного итальянского «опорника» Дженнаро Гаттузо Корзун равнялся в детстве. «Он из тех, кто готов идти в подкат головой», – говорят о герое сюжета. Для Корзуна, в хорошем смысле, на поле не существует авторитетов. Каждый должен отдавать команде свои лучшие качества. У Корзуна это лучшее качество – отбор.

По сути, Корзун появился во взрослом футболе не так давно – в 2012 году. В последнем туре чемпионата Беларуси во встрече с жодинским «Торпедо-БелАЗ» он заменил Станислава Драгуна. Та замена оказалась во многом символичной, ведь уже в сезоне-2013 Никита прочно прописался в «основе», аккурат на позиции Драгуна, ушедшего в межсезонье в «Крылья Советов». И по итогам своего дебютного полноценного сезона Корзун стал лауреатом в номинации «Футбольная надежда Беларуси».

К сожалению, из-за серьезной травмы у молодого хавбека выпал сезон 2014 года. Тогда Никите потребовалась операция и даже поговаривали о завершении карьеры. Из-за разрыва передних крестообразных связок игрок пропустил полгода, но смог вернуться в игру, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Руслан Азаренок, первый тренер Никиты Корзуна:

В детстве не помню, чтобы он пропустил тренировку из-за какой-то травмы, болезни. Даже если где-то ему было больно в игре, в тренировке, никогда он об этом не скажет. Он боец до мозга костей, это все отмечают сейчас, во взрослом футболе. У него очень крепкий характер, он действительно лидер на футбольном поле.

Никита Корзун прошел сборные Беларуси всех возрастов, а сейчас один из лидеров «молодежки».

Контракт с киевским «Динамо» заключен на продолжительный срок. Понятное дело, никто сразу не поставит Корзуна в основной состав – конкуренция в обойме киевлян запредельная. Но своего шанса надо ждать, и тогда все может получиться. Примеры подобного успеха есть в лице Белькевича и Хацкевича. Ведь по этим двум фамилиям ценят белорусских футболистов в Украине. Добавится ли к этому тандему имя Никиты Корзуна?

Руслан Азаренок, первый тренер Никиты Корзуна:

То, что он молодой, я думаю, он уже достаточно сформировавшийся человек со своим мировоззрением, жизненной позицией. И по поводу звездной болезни, я думаю, все это уже прошло, если даже и было. Он очень серьезно относится к своей профессии, понимает, что через хорошую карьеру можно обеспечить будущее себе, своим близким. Самое главное, чтобы все обошлось без травм. Если будет все в порядке у Никиты со здоровьем, то у него сложится прекрасная карьера. Это будет один из ведущих футболистов Беларуси и, я думаю, даже Европы.