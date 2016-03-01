Очередной брифинг для журналистов прошел в Федерации футбола Беларуси 29 февраля

Новости Беларуси. Первый заместитель председателя Ассоциации «Белорусской федерации футбола» Сергей Сафарьян не скрывает радости от назначения Джанни Инфантино на пост президента ФИФА. Белорусская делегация всецело поддержала швейцарца. Более того, в перерывах между турами голосования она агитировала своих коллег из других стран отдать свой голос именно за Инфантино.

Сергей Сафарьян, первый заместитель председателя АБФФ:

Мы не скрывали, что будем поддерживать Джанни Инфантино и почему. Программы, и я уже сказал об этом, финансовой помощи серьезно различаются. Те, которые существуют в ФИФА и УЕФА. И то, что Джанни объявил сразу, что надо отдавать больше денег национальным ассоциациям, это деньги национальных ассоциаций, а не ФИФА, мы считаем, что это как раз практика работы УЕФА, и он абсолютно прав.

Сейчас АБФФ готовит официальное письмо в ФИФА. Помимо поздравлений в нем будет и просьба о визите Джанни Инфантино в Беларусь. Приезд нового президента ФИФА приурочат к завершению строительства здания технического центра БФФ, сдача которого намечена на конец второго квартала.

Также на повестке дня белорусских футбольных чиновников стоит вопрос о прохождении лицензирования клубов Высшей лиги. Как оказалось, далеко не все команды подготовили нужные документы для участия в элите белорусского футбола.

Андрей Мишаев, руководитель департамента лицензирования АБФФ:

Помимо всем известных проблем в брестском «Динамо» есть проблемы у футбольного клуба «Нафтан». Но эти проблемы не в прошлом году возникли, это все тянется из года в год. Ежегодно проблемным у нас выглядит футбольный клуб «Белшина». Но это даже не сколько связано с долгами каким-то, сколько с подготовкой финансовой отчетности. Есть определенные проблемы у «Немана». По сравнению с прошлым годом ситуация значительно улучшилась.

Не ясно также, смогут ли главные триумфаторы прошлого сезона, футбольные «Крумкачы», пройти лицензирование и сыграть-таки в Высшей лиге. Клуб пока не сдал финансовый отчет. По предварительным данным, аудиторы выражают опасение по поводу того, что бухгалтерская отчетность «Крумкачэй» будет соответствовать всем нормам Высшей лиги. Однако делать какие-то однозначные выводу можно будет лишь когда отчет окажется в руках у членов комиссии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».