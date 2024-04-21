«Всё на высшем уровне». В Ратомке прошёл этап Кубка Евразии по выездке: как это было?

Ратомка на этой неделе вновь собрала сильнейших всадников из Беларуси и России. С 17 по 21 апреля около 100 дуэтов во всех возрастных категориях сражались за награды этапа Кубка Евразии в самой изящной дисциплине конного спорта – выездке, рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ.

В течение года спортсменам предстоит борьба в квалификации турнира, а затем лучшие атлеты выступят в финале Кубка.

Юлия Принцева, ведущий тренер молодежной сборной Россия по выездке:

И в больших призах, и в малых призах очень сильные всадники. Все три дня в юношах в личном первенстве одерживала победу белорусская всадница. Это достойно уважения. Мы едем сюда, зная, что здесь очень сильная выездка. И мы тщательно готовимся к этому турниру. Очень теплый прием, очень сильная белорусская земля. Все на высшем уровне. Всем очень большое спасибо, низкий поклон.

Светлана Макаревич, тренер-преподаватель:

Российские спортсмены очень сильные – достойный конкурент для нас. В нашем случае у нас лучшие тренеры, лучшая школа подготовки. У российских спортсменов все-таки все базируется в основном на частном спорте, есть возможность покупать дорогостоящих лошадей высокого уровня, класса.