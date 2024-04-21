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«Всё на высшем уровне». В Ратомке прошёл этап Кубка Евразии по выездке: как это было?

21 апреля 2024 18:59
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Ратомка на этой неделе вновь собрала сильнейших всадников из Беларуси и России. С 17 по 21 апреля около 100 дуэтов во всех возрастных категориях сражались за награды этапа Кубка Евразии в самой изящной дисциплине конного спорта – выездке, рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ.

«Всё на высшем уровне». В Ратомке прошёл этап Кубка Евразии по выездке: как это было?-1

В течение года спортсменам предстоит борьба в квалификации турнира, а затем лучшие атлеты выступят в финале Кубка.

«Всё на высшем уровне». В Ратомке прошёл этап Кубка Евразии по выездке: как это было?-4

Юлия Принцева, ведущий тренер молодежной сборной Россия по выездке:
И в больших призах, и в малых призах очень сильные всадники. Все три дня в юношах в личном первенстве одерживала победу белорусская всадница. Это достойно уважения. Мы едем сюда, зная, что здесь очень сильная выездка. И мы тщательно готовимся к этому турниру. Очень теплый прием, очень сильная белорусская земля. Все на высшем уровне. Всем очень большое спасибо, низкий поклон.

«Всё на высшем уровне». В Ратомке прошёл этап Кубка Евразии по выездке: как это было?-7

Светлана Макаревич, тренер-преподаватель:
Российские спортсмены очень сильные – достойный конкурент для нас. В нашем случае у нас лучшие тренеры, лучшая школа подготовки. У российских спортсменов все-таки все базируется в основном на частном спорте, есть возможность покупать дорогостоящих лошадей высокого уровня, класса.

«Всё на высшем уровне». В Ратомке прошёл этап Кубка Евразии по выездке: как это было?-10

Выездка – искусство управления лошадью и высшая школа верховой езды. Главная задача данной фундаментальной дисциплины – полная гармония всадника и лошади. Цель дуэта – получить максимум очков за определенный маршрут, где четвероногий друг выполняет элементы по команде всадника. При этом основная сложность состоит в том, что во время выступления эти команды спортсмена должны оставаться неуловимыми для глаз строгого зрителя.

Подробности в сюжете.

# Конный спорт # Юлия Силипицкая

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