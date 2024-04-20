Алина Горносько прошла в финал композиции с лентой этапа Кубка мира по художественной гимнастике

На этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку Алина Горносько завоевала право выступить в финале композиций с лентой, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня грации завершили борьбу в многоборье. Булавы не пошли – здесь соотечественница стала 13-й. А вот упражнение с лентой судьям понравилось. Они наградили спортсменку 4-й суммой баллов. Медали в отдельных видах будут разыграны завтра, 21 марта. Что до олимпийской дисциплины, то с результатом 126 целых и 6 десятых балла Горносько стала 7-й среди 53-х соискательниц призов.