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Алина Горносько прошла в финал композиции с лентой этапа Кубка мира по художественной гимнастике

20 апреля 2024 19:41
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На этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку Алина Горносько завоевала право выступить в финале композиций с лентой, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Алина Горносько прошла в финал композиции с лентой этапа Кубка мира по художественной гимнастике-1

Сегодня грации завершили борьбу в многоборье. Булавы не пошли – здесь соотечественница стала 13-й. А вот упражнение с лентой судьям понравилось. Они наградили спортсменку 4-й суммой баллов. Медали в отдельных видах будут разыграны завтра, 21 марта. Что до олимпийской дисциплины, то с результатом 126 целых и 6 десятых балла Горносько стала 7-й среди 53-х соискательниц призов.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько

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