Шарамков завоевал бронзу в заключительный день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе

Заключительный день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе принес нам еще одну бронзу. В опорном прыжке медалистом стал Егор Шарамков, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Примечательно, что в финал наш земляк вышел со скромного восьмого места. Однако решающая попытка получилась на славу. От судей лидер мужской команды получил 14 целых и 749 тысячных балла. Это, напомним, не первая награда белоруса в текущем сезоне. Ранее он завоевал золото в вольных упражнениях. Увы, но даже пьедесталы этапов Кубка мира не гарантировали участие Шарамкову в Олимпийских играх.