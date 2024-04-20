Прямой эфир

Шарамков завоевал бронзу в заключительный день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе

20 апреля 2024 19:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заключительный день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе принес нам еще одну бронзу. В опорном прыжке медалистом стал Егор Шарамков, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Шарамков завоевал бронзу в заключительный день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе-1

Примечательно, что в финал наш земляк вышел со скромного восьмого места. Однако решающая попытка получилась на славу. От судей лидер мужской команды получил 14 целых и 749 тысячных балла. Это, напомним, не первая награда белоруса в текущем сезоне. Ранее он завоевал золото в вольных упражнениях. Увы, но даже пьедесталы этапов Кубка мира не гарантировали участие Шарамкову в Олимпийских играх.

Шарамков завоевал бронзу в заключительный день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе-4

А накануне бронзу на этом же турнире взяла Елена Титовец. Но это также тот случай, когда награда не принесла должной радости. 15-летняя спортсменка попала на пьедестал, однако осталась без парижской лицензии. Ей не хватило 33 тысячные до заветного квитка!

# Гимнастика # Егор Шарамков # Елена Титовец

Другие новости рубрики

Все новости
Футбол. Результаты второго игрового дня 5-го тура чемпионата Беларуси
20 апреля 2024 19:39

Футбол. Результаты второго игрового дня 5-го тура чемпионата Беларуси

БК «Горизонт» в шаге от финала ЧБ – команда вырвала победу у «Олимпии»
20 апреля 2024 19:13

БК «Горизонт» в шаге от финала ЧБ – команда вырвала победу у «Олимпии»

ДЮСШ имени Спартака Мироновича стала победителем турнира по гандболу «Стремительный мяч»
20 апреля 2024 19:07

ДЮСШ имени Спартака Мироновича стала победителем турнира по гандболу «Стремительный мяч»

На этапе Кубка мира по современному пятиборью в Анкаре белорусы не прошли в финал
19 апреля 2024 19:23

На этапе Кубка мира по современному пятиборью в Анкаре белорусы не прошли в финал

Команда Беларуси на турнире по пляжному футболу в Санкт-Петербурге одержала вторую победу
19 апреля 2024 19:21

Команда Беларуси на турнире по пляжному футболу в Санкт-Петербурге одержала вторую победу

Стартовал 5-й тур футбольного ЧБ – результаты матчей
19 апреля 2024 19:16

Стартовал 5-й тур футбольного ЧБ – результаты матчей

Соболенко не пробилась в полуфинал престижного теннисного турнира в Штутгарте
19 апреля 2024 19:11

Соболенко не пробилась в полуфинал престижного теннисного турнира в Штутгарте

Белоруска Елена Титовец заняла третье место на Кубке мира по спортивной гимнастике
19 апреля 2024 19:06

Белоруска Елена Титовец заняла третье место на Кубке мира по спортивной гимнастике

В Ратомке в самом разгаре этап Кубка Евразии по выездке
19 апреля 2024 18:28

В Ратомке в самом разгаре этап Кубка Евразии по выездке

Директор «Раубичей» об Аллее Славы: она будет ежегодно пополняться новыми именами
19 апреля 2024 17:31

Директор «Раубичей» об Аллее Славы: она будет ежегодно пополняться новыми именами

В «Раубичах» появилась Аллея Славы
19 апреля 2024 14:21

В «Раубичах» появилась Аллея Славы

«Калгари» завершил выступление в нынешнем сезоне НХЛ
19 апреля 2024 14:15

«Калгари» завершил выступление в нынешнем сезоне НХЛ