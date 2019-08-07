Александра Герасименя завершила карьеру: «Я всё-таки не смогла достигнуть того, что хотела»

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр:

Я наверное больше всего хотела поехать на эти Олимпийские игры в Токио и завоевать свою золотую медаль. Я очень к этому стремилась, и это было моей целью в спортивной карьере. Поэтому для меня, можно сказать, самое печальное в этом уходе, что я все-таки не смогла достигнуть того, что хотела. Я понимаю, что сейчас я не смогу прийти в ту форму, чтобы бороться за золотую медаль. А ехать на Олимпийские игры просто, чтобы приехать – это не для меня.

Александра Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры