«Приятно поиграть с ребятами»: футболисты «Ислочи» провели мастер-класс в детском лагере

Правда, сами футболисты признались, что были не в роли наставников, а скорее партнерами по команде. Поучаствовать в разминке, сыграть мини-матч собрались как мальчишки, так и девчонки разных возрастов. Некоторые уже занимаются в специализированных спортивных школах, а для других эта встреча стала, возможно, стимулом для занятий футболом.

Николай Семенов, участник мастер-класса: Я занимаюсь в клубе РЦОР-БГУ. Играю там уже лет девять, со второго класса. Мне нравится. Мастер-класс понравился. Единственное, что было обидно, что он прошел мало, хотелось бы больше. А так все классно.

Дмитрий Рекиш, игрок ФК «Ислочь»:

На самом деле мы после серьезной тренировки приехали сюда, поэтому уже не выкладывались по полной. Берегли силы, которых, в принципе, уже не было. Но нам было все равно приятно поиграть с ребятами. И им за счастье, я думаю, тоже с нами провести этот маленький отрезок времени.

Эмоции мы получили, поэтому мы довольны. Думаю, ребята тоже. Неважно, сил нету, но когда есть эмоции, они заменяют силы и все остальное.