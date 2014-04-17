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Александра Герасименя: Очень хотела бы попасть на Олимпиаду в Бразилию и достойно там выступить

17 апреля 2014 06:48
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Новости Беларуси. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя мечтает попасть в Бразилию и улучшить свой результат, показанный на предыдущих Играх в Лондоне.

Накануне белоруска вернулась с представительного международного турнира, прошедшего в Эйндховене, где завоевала две медали: «бронзу» на дистанции 50 м на спине и «серебро» на полтиннике баттерфляем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт в Голландии являлся этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в Берлине с 18 по 24 августа. Слишком далеко спортсменка не загадывает.

Александра Герасименя, двукратный призер Олимпиады-2012 по плаванию:
Пока рано говорить о том, какие планы. Что будет я не знаю через год, поэтому сложно сказать. Но я бы очень хотела попасть в Бразилию. Во-первых, мечтаю посетить эту страну. Поэтому любым способом. Но хотелось бы, естественно, мало того, что ее посетить, но и выступить достойно.

# Александра Герасименя # Плавание

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