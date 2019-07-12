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Александр Жулин о подготовке белорусских фигуристов в Раубичах: Здесь комфортные условия, нам очень нравится

12 июля 2019 14:19
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Новости Беларуси. Белорусские фигуристы продолжают готовиться к новому сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В спорткомплексе «Раубичи» до конца месяца обосновались подопечные именитого российского спортсмена, а ныне тренера Александра Жулина.

Александр Жулин о подготовке белорусских фигуристов в Раубичах: Здесь комфортные условия, нам очень нравится-1

Александр Жулин о подготовке белорусских фигуристов в Раубичах: Здесь комфортные условия, нам очень нравится-3

Среди воспитанников специалиста и наша пара, пока самая успешная в танцах на льду – Анна Кубликова и Юрий Гулицкий. В 2018 году ребята хорошо проявили себя на чемпионате Европы в Минске и опробовали на мировом форуме в Японии. Предсезонку они начали на родном льду. И выбор этот не случаен.

Александр Жулин о подготовке белорусских фигуристов в Раубичах: Здесь комфортные условия, нам очень нравится-6

Александр Жулин, призер Олимпийских игр, заслуженный тренер по фигурному катанию на коньках:
У нас, во-первых, катается белорусская пара, первая пара страны. Во-вторых, у нас замечательные отношения сложились с Юлей Комлевой – президентом Федерации. Они нас пригласили, когда мы были на чемпионате Европы. Мы рассмотрели все предложения и когда мы поняли, что здесь будут очень хорошие, комфортные условия, мы решили попробовать. И по-моему не прогадали, нам очень нравится.

Александр Жулин о подготовке белорусских фигуристов в Раубичах: Здесь комфортные условия, нам очень нравится-9

# Фигурное катание # Александр Жулин # Фотофакт

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