Александр Жулин о подготовке белорусских фигуристов в Раубичах: Здесь комфортные условия, нам очень нравится

Среди воспитанников специалиста и наша пара, пока самая успешная в танцах на льду – Анна Кубликова и Юрий Гулицкий. В 2018 году ребята хорошо проявили себя на чемпионате Европы в Минске и опробовали на мировом форуме в Японии. Предсезонку они начали на родном льду. И выбор этот не случаен.

Александр Жулин, призер Олимпийских игр, заслуженный тренер по фигурному катанию на коньках:

У нас, во-первых, катается белорусская пара, первая пара страны. Во-вторых, у нас замечательные отношения сложились с Юлей Комлевой – президентом Федерации. Они нас пригласили, когда мы были на чемпионате Европы. Мы рассмотрели все предложения и когда мы поняли, что здесь будут очень хорошие, комфортные условия, мы решили попробовать. И по-моему не прогадали, нам очень нравится.