Александр Сингаевский о победе над «Шахтёром»: «Более грамотно подошли к игре»

Новости Беларуси. Завершился второй матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по волейболу между минским «Строителем» и солигорским «Шахтером», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт встречи остался за подопечными Александра Сингаевского, однако в третьей партии «Шахтер» смог не только навязать борьбу, но и сократить отставание в счете до минимума. Однако это не помешало «Строителю» вырвать победу при родных трибунах с итоговыми цифрами – 3:1, тем самым сравняв счет в серии – 1:1.