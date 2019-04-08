Александр Сингаевский о победе над «Шахтёром»: «Более грамотно подошли к игре»

Новости Беларуси. Завершился второй матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по волейболу между минским «Строителем» и солигорским «Шахтером», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Завершился второй матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по волейболу между минским «Строителем» и солигорским «Шахтером», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Старт встречи остался за подопечными Александра Сингаевского, однако в третьей партии «Шахтер» смог не только навязать борьбу, но и сократить отставание в счете до минимума. Однако это не помешало «Строителю» вырвать победу при родных трибунах с итоговыми цифрами – 3:1, тем самым сравняв счет в серии – 1:1.
Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:
Сегодня мы выглядили и свежее, и более грамотно подошли к игре. Неплохо сыграли на блоке и замены, которые выходили, тоже помогли нам. Я думаю, сегодня закономерная победа.
Следующая игра пройдёт в Солигорске 13 апреля. Напомним, что действующем чемпионом Беларуси является «Шахтёр».