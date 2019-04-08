Прямой эфир

Хоккей. «Неман» и «Юность» играют четвёртый матч плей-офф Кубка Президента

08 апреля 2019 19:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Противостояние «Юности» и «Немана» уже успело стать классикой белорусского хоккея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эти команды в финале Кубка Президента встречаются уже третий раз кряду. Прямо сейчас в Гродно проходит 4-й матч серии. Пока в противостоянии лидирует минская команда. Накануне парни Михаила Захарова обыграли гродненцев на их же площадке.

Хоккей. «Неман» и «Юность» играют четвёртый матч плей-офф Кубка Президента -1

Эта виктория позволила «Юности» выйти вперед в серии – 2:1. Помимо сегодняшней игры минимум одно противостояние этих команд мы еще увидим. Напомним, в серии победит команда, которая 4 раза обыграет оппонента.

Также началась серия и в матче за третье место. Напомним, борьба за бронзу по просьбе клубов была пересенена с 5-го апреля на 8-е. В этой серии сильнейшего выявят «Шахтер» и «Динамо Молодечно». Прямо сейчас в первом матче закончился первый период. Счет – 2:2.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Кушаешь то, что тебе разрешено специальным человеком». Чемпион мира по смешанным единоборствам Михаил Одинцов о титуле, диете и строгом отце
08 апреля 2019 09:11

«Кушаешь то, что тебе разрешено специальным человеком». Чемпион мира по смешанным единоборствам Михаил Одинцов о титуле, диете и строгом отце

Геннадий Лаптев выиграл золото чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Батуми
08 апреля 2019 08:28

Геннадий Лаптев выиграл золото чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Батуми

Азаренко не смогла завершить финал турнира Monterrey Open из-за травмы
08 апреля 2019 06:44

Азаренко не смогла завершить финал турнира Monterrey Open из-за травмы