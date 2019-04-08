Хоккей. «Неман» и «Юность» играют четвёртый матч плей-офф Кубка Президента

Новости Беларуси. Противостояние «Юности» и «Немана» уже успело стать классикой белорусского хоккея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эти команды в финале Кубка Президента встречаются уже третий раз кряду. Прямо сейчас в Гродно проходит 4-й матч серии. Пока в противостоянии лидирует минская команда. Накануне парни Михаила Захарова обыграли гродненцев на их же площадке.

Эта виктория позволила «Юности» выйти вперед в серии – 2:1. Помимо сегодняшней игры минимум одно противостояние этих команд мы еще увидим. Напомним, в серии победит команда, которая 4 раза обыграет оппонента.

Также началась серия и в матче за третье место. Напомним, борьба за бронзу по просьбе клубов была пересенена с 5-го апреля на 8-е. В этой серии сильнейшего выявят «Шахтер» и «Динамо Молодечно». Прямо сейчас в первом матче закончился первый период. Счет – 2:2.