Александр Шиманович заработал золото в метании молота на чемпионате России по лёгкой атлетике

Два золота, серебро и бронза. Таков итог выступления белорусов в заключительный день открытого чемпионата России по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшим в метании молота стал Александр Шиманович. Его результат 73 метра и 89 сантиметров. В аналогичной женской дисциплине Елена Соболева обзавелась бронзой. На 110 метрах с барьерами вне конкуренции оказался Виталий Парахонько. Время спортсмена – 13 секунд и 63 сотые. На полутора километрах Вячеслав Скудный пересек финишную черту вторым. А Илье Карнаухову до попадания на пьедестал не хватило двух сотых. Всего по итогам четырех дней турнира у нашей сборной 16 медалей, 5 из которых – высшей пробы.