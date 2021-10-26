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Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ

26 октября 2021 12:59
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Жарким выдался игровой день в НХЛ. Особое внимание привлек к себе матч «Вашингтона» против канадской «Оттавы», который завершился со счетом – 7:5 в пользу американской команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ-1

Особенно отметился в этой встрече Александр Овечкин, оформивший голевой дубль. При этом одну из шайб он забросил сломанной клюшкой. Теперь на счету нападающего 737 успешных взятий ворот, а его результативная серия продлилась до шести матчей подряд. Благодаря таким результатам он вырвался на первое место в гонке снайперов и установил новый рекорд Лиги. Форвард в 84-й раз за свою карьеру забросил минимум две шайбы в гостевом поединке, что еще не удавалось сделать никому.

# Хоккей # Александр Овечкин # Фотофакт

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