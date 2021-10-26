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Гандболисты клуба «СКА» сразятся с «Бешикташем» на Кубке ЕГФ

26 октября 2021 12:58
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Новости Беларуси. Состоялась жеребьевка, на которой белорусский гандбольный клуб «СКА» узнал своего соперника в 1/16 финала Кубка ЕГФ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболисты клуба «СКА» сразятся с «Бешикташем» на Кубке ЕГФ-1

Нашим спортсменам предстоит сразиться против турецкого «Бешикташа». Первую игру земляки проведут на выезде в конце ноября, затем их ждет ответная встреча, которая пройдет в Минске в начале декабря. Напомним, что во время последнего квалификационного раунда наши гандболисты смогли одолеть противника из Исландии. Первый матч они закончили с внушительным преимуществом – 37:29. Дома они минимально уступили, но набранные в предыдущей игре очки позволили выйти в следующий этап соревнования. А спортсменки «Виктории-Берестье» по итогам жеребьевки сразятся с итальянками из «Бриксена».

# Гандбол # Фотофакт

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