Александр Овечкин побил рекорд по количеству бросков в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде в овертайме победил «Оттаву» – 3:2. Российский нападающий Александр Овечкин нанес шесть бросков и тем самым побил рекорд лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теперь в активе хоккеиста 6 211 бросков за карьеру. В противостоянии в составе победителей сыграл и белорус Алексей Протас. Он провел на площадке 6 минут 48 секунд и закончил встречу с показателем полезности «0». Сейчас на счету нашего игрока 7 очков в 35 поединках сезона.