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Александр Овечкин побил рекорд по количеству бросков в НХЛ

23 декабря 2022 21:29
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде в овертайме победил «Оттаву» – 3:2. Российский нападающий Александр Овечкин нанес шесть бросков и тем самым побил рекорд лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Овечкин побил рекорд по количеству бросков в НХЛ-1

Теперь в активе хоккеиста 6 211 бросков за карьеру. В противостоянии в составе победителей сыграл и белорус Алексей Протас. Он провел на площадке 6 минут 48 секунд и закончил встречу с показателем полезности «0». Сейчас на счету нашего игрока 7 очков в 35 поединках сезона.

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# Хоккей # Александр Овечкин # Алексей Протас # Фотофакт

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