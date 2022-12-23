Генсек Федерации стрелкового спорта: результаты белорусов очень высокие, готовимся к Олимпийским играм 2024 года

Юрий Архипенко, генеральный секретарь Белорусской федерации стрелкового спорта:

Выступления наших спортсменов высокие, даже есть в некоторых упражнениях установление рекордов Республики Беларусь. Хоть мы, может, и не занимали самые ведущие места, 2-е, 3-е, не во всех упражнениях 1-е, потому что спортсмены России, конечно, сильнее, но результаты очень высокие. Спортсмены выступают с сильнейшими спортсменами России. Они, конечно, подтягиваются и показывают более высокие результаты. Также много очень личных рекордов у ребят. Это у нас завершающие соревнования, подводим итог. И уже с 11 января у нас начинается первый этап Кубка Республики Беларусь по подготовке к международным соревнованиям, которые у нас планируются в марте. Так что календарь не завершается. И у нас по новой все начинается. Подготовка идет к Олимпийским играм 2024 года.