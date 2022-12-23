Генсек Федерации стрелкового спорта: результаты белорусов очень высокие, готовимся к Олимпийским играм 2024 года

Новости Беларуси. В спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко завершился финал Открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. Конкуренцию нашим спортсменам составляли сильнейшие представители России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко завершился финал Открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. Конкуренцию нашим спортсменам составляли сильнейшие представители России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В заключительный соревновательный день состоялись финалы двух видов. В смешанном упражнении с пневматической винтовкой весь пьедестал завоевали российские стрелки. А среди пистолетчиков наши пары завоевали две награды. Золото у Владислава Демеша и Александры Петровой. На третьем месте дуэт Иван Казак / Любовь Яскевич.
Юрий Архипенко, генеральный секретарь Белорусской федерации стрелкового спорта:
Выступления наших спортсменов высокие, даже есть в некоторых упражнениях установление рекордов Республики Беларусь. Хоть мы, может, и не занимали самые ведущие места, 2-е, 3-е, не во всех упражнениях 1-е, потому что спортсмены России, конечно, сильнее, но результаты очень высокие. Спортсмены выступают с сильнейшими спортсменами России. Они, конечно, подтягиваются и показывают более высокие результаты. Также много очень личных рекордов у ребят. Это у нас завершающие соревнования, подводим итог. И уже с 11 января у нас начинается первый этап Кубка Республики Беларусь по подготовке к международным соревнованиям, которые у нас планируются в марте. Так что календарь не завершается. И у нас по новой все начинается. Подготовка идет к Олимпийским играм 2024 года.
Помимо этого, 23 декабря были подведены итоги сезона и награждены спортсмены, демонстрировавшие высокий класс в течение года. Лучшей в стрельбе из пистолета признана Надежда Леоновец. Среди винтовочников отмечена Владислава Пронько.
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