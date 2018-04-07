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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью белорусского тяжелоатлета Александра Курловича

07 апреля 2018 09:43
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Александра Курловича. Об этом сообщает пресс-служба Президента Беларуси.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося атлета и прекрасного человека. Обладатель 12 мировых рекордов, человек огромного таланта, силы воли и щедрой души Александр Николаевич после завершения карьеры посвятил свою жизнь развитию спорта и пропаганде олимпийских идеалов среди подрастающего поколения.  

Президент отметил, что Курлович вписал яркие страницы в историю олимпийского движения. Тяжелоатлет прославлял Беларусь на международных соревнованиях.  

Спортсмен скончался на 57 году жизни. За свои достижения Александр Николаевич был награждён орденом «Знак Почета».  

# Некролог # Александр Курлович

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