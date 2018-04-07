Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью белорусского тяжелоатлета Александра Курловича

Новости Беларуси. Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Александра Курловича. Об этом сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося атлета и прекрасного человека. Обладатель 12 мировых рекордов, человек огромного таланта, силы воли и щедрой души Александр Николаевич после завершения карьеры посвятил свою жизнь развитию спорта и пропаганде олимпийских идеалов среди подрастающего поколения.

Президент отметил, что Курлович вписал яркие страницы в историю олимпийского движения. Тяжелоатлет прославлял Беларусь на международных соревнованиях.

Спортсмен скончался на 57 году жизни. За свои достижения Александр Николаевич был награждён орденом «Знак Почета».