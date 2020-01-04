Александр Лукашенко: То, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения вызывать не может

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею в 2021 году. Об этом 4 января заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко на встрече с главой IIHF обсудил чемпионат мира по хоккею в 2021 году Президент поблагодарил Рене Фазеля за приезд на Рождественский международный турнир любителей хоккея и отметил, что эти соревнования и впредь будут поддерживать в нашей стране. Ведь их главная цель – продлить жизнь спортсменам и продвигать здоровый образ жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Рождественского турнира, то в Международной федерации хоккея прекрасно знают, что это за турнир. Это 16-й по счету турнир, мы и дальше будем поддерживать этот турнир. Возможно, увеличивать число команд. Желающих приехать – огромное количество. Но мы пока в силу разных причин ограничиваемся 12 командами. Хотелось бы, чтобы их было больше. Вы вчера видели, что для спортсменов – это просто праздник, когда они встречаются на льду спустя десятки лет после того, как ушли из профессионального спорта.