Прямой эфир

Александр Лукашенко на встрече с главой IIHF обсудил ЧМ по хоккею-2021

04 января 2020 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею в 2021 году. Об этом 4 января заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с главой IIHF обсудил ЧМ по хоккею-2021-1

Встреча прошла в очень дружеской атмосфере. Рене Фазель поделился своими впечатлениями от вчерашней игры команды Президента Беларуси со сборной Международной федерации хоккея на Рождественском турнире. В частности, свой курьёз, когда во время торжественного вбрасывания он не удержался на льду и упал. 

Александр Лукашенко на встрече с главой IIHF обсудил ЧМ по хоккею-2021-4

Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея:
Прежде всего, поздравляю вас с таким замечательным турниром, как Рождественский. Я действительно очень рад находиться здесь и был рад увидеть всех участников. Это очень важно для спорта. Увидеть здесь представителей 20 стран было действительно очень здорово. Это позволяет сказать нам, что это один из крупнейших любительских чемпионатов мира. Большое спасибо за то, что вы делаете, за этот турнир в частности.

Александр Лукашенко подарил клюшку мальчику на Рождественском турнире

Рождественский турнир по хоккею на приз Президента Беларуси с каждым годом набирает всё большую популярность. Главное отличие нынешних соревнований в том, что впервые в истории за победу борется и сборная США.

# Хоккей Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Рене Фазель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Глава администрации Фрунзенского района Минска о соцсетях: «Сегодня это обратная связь с населением, это открытость власти»
04 января 2020 11:42

Глава администрации Фрунзенского района Минска о соцсетях: «Сегодня это обратная связь с населением, это открытость власти»

«Планируем на 1100-1300 мест в Сухарево». Где ещё построят новые паркинги в Минске
04 января 2020 11:30

«Планируем на 1100-1300 мест в Сухарево». Где ещё построят новые паркинги в Минске

Будет каток и аквазона. На улице Неманская построят ФОК
04 января 2020 11:28

Будет каток и аквазона. На улице Неманская построят ФОК