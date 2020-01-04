Александр Лукашенко на встрече с главой IIHF обсудил ЧМ по хоккею-2021

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею в 2021 году. Об этом 4 января заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла в очень дружеской атмосфере. Рене Фазель поделился своими впечатлениями от вчерашней игры команды Президента Беларуси со сборной Международной федерации хоккея на Рождественском турнире. В частности, свой курьёз, когда во время торжественного вбрасывания он не удержался на льду и упал.

Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея:

Прежде всего, поздравляю вас с таким замечательным турниром, как Рождественский. Я действительно очень рад находиться здесь и был рад увидеть всех участников. Это очень важно для спорта. Увидеть здесь представителей 20 стран было действительно очень здорово. Это позволяет сказать нам, что это один из крупнейших любительских чемпионатов мира. Большое спасибо за то, что вы делаете, за этот турнир в частности.

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Рождественский турнир по хоккею на приз Президента Беларуси с каждым годом набирает всё большую популярность. Главное отличие нынешних соревнований в том, что впервые в истории за победу борется и сборная США.