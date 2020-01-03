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«Принеманские ястребы» о победе: «Вместе мы играем очень давно»

03 января 2020 21:25
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Новости Беларуси. Первые числа января – традиционное время проведения финала республиканского турнира среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Принеманские ястребы» о победе: «Вместе мы играем очень давно»-1

8 команд (шесть из областей и две из столицы) в течение четырех дней будут вести борьбу за первое место.

Цель одна – приезжаем всегда за победой. Финальный этап «Золотой шайбы» стартовал в Минске

Подробнее в видеоматериале.

«Принеманские ястребы» о победе: «Вместе мы играем очень давно»-4

# Золотая шайба # Фотофакт

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