«Принеманские ястребы» о победе: «Вместе мы играем очень давно»

Новости Беларуси. Первые числа января – традиционное время проведения финала республиканского турнира среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

8 команд (шесть из областей и две из столицы) в течение четырех дней будут вести борьбу за первое место.

Цель одна – приезжаем всегда за победой. Финальный этап «Золотой шайбы» стартовал в Минске