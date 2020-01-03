Команда Президента Беларуси победила сборную IIHF на Рождественском турнире

Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси победила сборную Международной федерации хоккея в своем первом матче Рождественского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна уже в 16-й раз не изменяет традиции первых дней нового года. В 2020-м масштабный спортивный праздник, который называют неофициальным любительским чемпионатом мира, объединил 12 команд. Все игры проходят на большой и малой площадках «Чижовка-Арены». Ярким событием дня стала церемония открытия состязаний – это всегда невероятно красочный и зрелищный спектакль на льду. Корреспондент Ирина Петыш с подробностями.

Официально турнир открыла торжественная церемония. Уже по традиции участников соревнований приветствовал глава государства. Александр Лукашенко отметил, что уже совсем скоро наша страна вновь примет чемпионат мира. А значит, нынешний Рождественский турнир станет помимо прочего отличной тренировкой для «Чижовка-Арены». Александр Лукашенко на открытии Рождественского турнира: главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт Еще одна особенность этого, шестнадцатого по счету турнира – благотворительность. Впервые за всю историю соревнований билеты на вечерние матчи сделали платными, а все вырученные от продажи средства будут перечислены Мозырскому детскому дому.

Организаторы оставили самые интересные матчи на вечер. 3 января в 19:00 на лед вышла команда Беларуси. В соперниках – сборная Международной федерации хоккея. Уже в первом периоде хозяева льда вышли вперед 2:0. Первую шайбу за команду забросил председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов. Традиционно на лед выходит и глава государства. Александр Лукашенко уже не раз демонстрировал хорошее владение клюшкой. Этот матч не стал исключением: у первого номера сразу несколько удачных бросков.

Всего же за три периода белорусские хоккеисты забросили 11 раз, соперник ответил лишь трижды. Таким образом, команда Президента со счетом 11:3 начала турнир с победы. Как признались наши хоккеисты, за этот результат пришлось по-настоящему бороться.

Начали неплохо, считаю, и вкатываемся в игру по ходу первого периода. Хороший вратарь у команды противника. Удалось забить два года – отлично, двигаемся дальше. Самая сильная сторона наша – это сыгранность, потому что много игроков вместе играли уже не один год, скажем так. Поэтому именно за счет командных действий, за счет работы будем обыгрывать соперников.

Очень гостеприимная страна. Это прямо прекрасно – здесь быть. Я лично здесь уже второй год, и все на мировом уровне. Был на многих чемпионатах мира, ничем здесь… можно даже сказать, что лучше, наверное. Замечательно все организовано.

Пока на льду разворачивались настоящие баталии, накалялась обстановка и на трибунах. Рождественский турнир для многих уже традиция, без которой сложно представить зимние праздники. Александр Лукашенко подарил клюшку мальчику на Рождественском турнире

На Рождественском турнире второй раз. Пришел поболеть за свою команду, поддержать.