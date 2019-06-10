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Александр Лукашенко: «Тащить сюда легионеров со всего мира и в плей-офф не попадать – нам такие игры не надо»

10 июня 2019 11:07
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Новости Беларуси. Министр внутренних дел доложил Президенту об оперативной обстановке в стране, а также о готовности обеспечить безопасность во время II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не надо превращать Минск на это время в систему заборов». Президент об обеспечении безопасности во время II Европейских игр

Александр Лукашенко: «Тащить сюда легионеров со всего мира и в плей-офф не попадать – нам такие игры не надо» -1

Александр Лукашенко: «Тащить сюда легионеров со всего мира и в плей-офф не попадать – нам такие игры не надо» -3

Помимо деятельности МВД, в разговоре с Игорем Шуневичем Президент затронул тему хоккея. Министр внутренних дел, напомним, курирует «Динамо».

В этом году команда не порадовала результатом – в очередной раз не смогла выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Александр Лукашенко: «Тащить сюда легионеров со всего мира и в плей-офф не попадать – нам такие игры не надо» -6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не собираемся финансировать иностранных легионеров. Надо брать своих ребят. Естественно, три-четыре легионера: вратаря у нас нет сильного. Его и не будет, если наши не будут стоять в воротах. Надо кто-то в первую тройку, но надо ставить своих и играть.

Я не зря организовал эту показушную серию между нашими игроками и динамовцами в конце прошлого сезона. Я думаю, вы сами видели, что наши ни в чем не уступали тем динамовцам, которые играли в прошлом сезоне. Да, можно говорить: хромые, больные были и прочее. И у тех, и у тех сезон закончился, хромых хватало. Но сама суть игры показала, что если ребята хотят играть, они играют.

Я еще раз повторяю: у каждого две ноги, две руки и голова: и у россиян, и у канадцев, и у американцев, и у наших. Хотят играть и деньги зарабатывать (что тут греха таить), пусть идут и играют. Не могут – значит, нечего с ними разговаривать. Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и в плей-офф не попадать – нам такие игры не надо. Зачем бередить душу и сердца болельщиков, они же приходят (огромные арены – 15 тысяч, а иногда и больше) и переживают. Поэтому всё должно быть заточено на развитие белорусского спорта и, в частности, хоккея.

В настоящее время «Динамо» продолжает формировать состав. Не назван пока и тренерский штаб команды в следующем сезоне.

Александр Лукашенко: «Тащить сюда легионеров со всего мира и в плей-офф не попадать – нам такие игры не надо» -9

Александр Лукашенко: «Тащить сюда легионеров со всего мира и в плей-офф не попадать – нам такие игры не надо» -11

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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