«Не надо превращать Минск на это время в систему заборов». Президент об обеспечении безопасности во время II Европейских игр

Новости Беларуси. Министр внутренних дел доложил Президенту об оперативной обстановке в стране, а также о готовности обеспечить безопасность во время II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам Игоря Шуневича, Беларусь стабильно сохраняет за собой звание одной из самых безопасных стран в Европе. Криминогенная обстановка находится под контролем, а к проведению спортивного форума правоохранители полностью готовы. Впрочем, Президент обратил внимание на то, что безопасность в стране должна быть гарантирована, но даже к этому вопросу необходимо подходить гибко. Гостям и участникам должно быть в Беларуси комфортно. Они должны свободно перемещаться по городу, общаться и сохранять хорошее настроение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня настораживает, что мы, не думая порой, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси. Сегодня уже смотрю: аж до проезжей части выставили фундаментные блоки – читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем? Поэтому за пределы тротуара пешеходного никто не может вылазить с этими заборами, и то они должны быть цивилизованными. Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы всё это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, в Германии, в Америке. А у нас это делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди свободно могли общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть.