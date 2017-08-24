«Хотим извиниться за такой хоккей»: минское «Динамо» проиграло финскому «Йокериту» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Дебют этот Горди Дуайер постарается поскорее забыть и в старости не будет рассказывать о нем своим внукам, разве что в качестве страшной сказки на ночь. Волнение тому виной или что еще, но зубры необычайно много удалялись – и, как результат, львиную долю времени в первом и втором периодах провели в меньшинстве. К тому же, в стартовой трети матч-штраф схватил один из североамериканских новичков Джастин Фонтейн, так что на остальных форвардов легла дополнительная нагрузка.

Андрей Степанов , нападающий ХК «Динамо» (Минск): Боремся с этим. Еще на предсезонке был звоночек, что в Риге много удалялись, говорили об этом, но получилось опять наоборот, очень много ненужных удалений. Они ломают игру. Ребята, которые играют в меньшинстве, сильно устают. Очень трудно выиграть матч, когда столько удалений.

К первому перерыву минчане горели 0:2 – оба гола гости провели в большинстве. Оптимизм в болельщиков зубров во втором периоде вселил Куинтон Хауден, который забросил свою дебютную шайбу в КХЛ и сократил отставание до минимума.

Но затем наступила третья 20-минутка, в которой зубры ошибались чаще обычного, да еще и джокеры едва ли не каждую ошибку превращали в гол. Фронтменом финского клуба выступил 18-тилетний форвард Эли Толванен, отметившийся хет-триком. В итоге сокрушительное поражение «Динамо» – 1:6. Это точно не тот результат, которого ждали болельщики в дебютной игре сезона.

Андрей Степанов:

Прежде всего, хочется извиниться перед болельщиками, которые пришли сегодня нас поддерживать, за такой хоккей. Мы не имеем права так дома играть. Оказались совсем не готовы к матчу, поэтому прошу извинений. Мы сделали выводы. Будем играть намного лучше, потому что так не годится. Нам самим стыдно за свою сегодняшнюю игру.

Евгений Лисовец, защитник ХК «Динамо» (Минск):

Начали ошибаться. Не скажу, что это усталость, просто глупые ошибки банальные и всё. Мы всё прекрасно понимаем. Нужно работать, работать и работать много.

Шарль Лингле, нападающий ХК «Динамо» (Минск):

Это очень тяжело психологически: 1:3, 1:4. Ты смотришь на табло, а времени, чтобы отыграться, остается мало. А «Йокерит» – одна из лучших команд в Лиге. Хотя это не оправдание. Надо было продолжать атаковать. Но шайба не держалась на клюшках. Было много потерь. Не лучший наш период. Но будет следующий матч, и я уверен, что мы сыграем лучше.