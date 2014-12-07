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Александр Лукашенко провел тренировку с командой Президента в преддверии Рождественского турнира любителей хоккея

07 декабря 2014 18:59
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Новости Беларуси. Выходные Президент Беларуси посвятил развитию спорта, в том числе спортивной инфраструктуры в стране. Как сообщила пресс-секретарь главы государства, в субботу на льду столичного Дворца спорта Александр Лукашенко провел встречу с хоккейной командой Президента в рамках подготовки к Рождественскому турниру. Говоря спортивным языком, дружина главы государства провела «раскатку», на лед вышел и Александр Лукашенко.

Традиционный Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь – 11-ый по счету – пройдёт в Минске с 3 по 7 января 2015 года и соберет в белорусской столице звёзд любительского хоккея со всего мира.

А сегодня, 7 декабря, глава государства посетил горнолыжный центр «Силичи», ознакомился с инфраструктурой белорусского курорта, оценил состояние трасс и в целом готовность центра принимать любителей активного образа жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

# Хоккей Беларуси

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