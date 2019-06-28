Александр Лукашенко пришёл на «Динамо» поболеть за легкоатлетов

Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» проходит финал командного турнира по легкой атлетике. Среди болельщиков на трибунах наших спортсменов поддерживает и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства внимательно следит за успехами национальной сборной. В эти дни он частый гость спортивных площадок. Так, накануне Президент посетил гребной канал в Заславле, где прошли финальные заезды наших гребцов. А 28 июня Александр Лукашенко пришел поболеть за белорусских легкоатлетов.

Последние новости со стадиона «Динамо» узнаем у корреспондента Натальи Федорцовой.

Наталья Федорцова, СТВ:

На стадионе «Динамо» сегодня солируют короли любого летнего мультиспортивного форума – легкоатлеты. Причем с многочисленными фанатами на трибунах сегодня присутствует глава государства Александр Лукашенко.