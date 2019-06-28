8-й соревновательный день II Европейских игр. За кого из белорусов болеем на велотреке?

Новости Беларуси. Продолжаются соревнования на велодроме «Минск-Арены». Накануне наш трековик, Евгений Королёк, в скретче выиграл бронзу, 28 июня он участвует в командной гонке преследования. Чего ждать от наших велогонщиков, знает Ярослав Писаренко.

Ярослав Писаренко, СТВ:

На велодроме «Минск-Арены» наши спортсмены начали соревновательный день. Начался он с мужского спринта. Здесь двое наших представителей – Артем Зайцев и Андрей Лукашевич. Только что завершились квалификационные заезды: никто не выбывает, но важно показать хорошее время.