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8-й соревновательный день II Европейских игр. За кого из белорусов болеем на велотреке?

28 июня 2019 11:34
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Новости Беларуси. Продолжаются соревнования на велодроме «Минск-Арены». Накануне наш трековик, Евгений Королёк, в скретче выиграл бронзу, 28 июня он участвует в командной гонке преследования. Чего ждать от наших велогонщиков, знает Ярослав Писаренко.

8-й соревновательный день II Европейских игр. За кого из белорусов болеем на велотреке?-1

Ярослав Писаренко, СТВ:
На велодроме «Минск-Арены» наши спортсмены начали соревновательный день. Начался он с мужского спринта. Здесь двое наших представителей – Артем Зайцев и Андрей Лукашевич. Только что завершились квалификационные заезды: никто не выбывает, но важно показать хорошее время.

Подробнее – в видеоматериале

# Европейские игры # Ярослав Писаренко # Фотофакт

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